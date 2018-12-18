Выпускники детских домов в Хабаровском крае отметят новоселье после Нового года

18 Дек. 03:38 2018-12-18T03:38:36+03:00

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В Хабаровском крае от государства получили жилье 309 выпускников детских домов в 2018 году. Среди новоселов жители Комсомольска-на-Амуре, Вяземского и поселка Переяславка.

Как сообщили в министерстве ЖКХ края, жилье для молодых людей подготовили «под ключ» - сделали социальный ремонт, установили сантехнику и электроплиты. Жилье выпускникам детских домов предоставляют после наступления совершеннолетия по договору найма жилого помещения. Сначала договор заключают на пять лет, потом можно его продлить еще на пять лет. Наниматель не имеет права обменять или продать квартиру, однако позже появится возможность приватизировать это жилье.

До конца 2018 года в регионе собираются сдать еще 484 квартиры, предназначенные для выпускников детских домов. Квартиры достраивают в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и в поселке Корфовский. Получить эти квадратные метры молодые люди смогут после новогодних праздников.

Тем, кто пока не получил собственную квартиру, оплатят компенсацию расходов за найм жилплощади - в городах подростки могут рассчитывать на сумму в размере 10 тысяч рублей, в сельской местности – на сумму от двух тысяч 700 до пяти тысяч рублей. В этом году такой мерой поддержки воспользовались больше тысячи человек.