Должник из Хабаровска умудрился продать арестованную машину

18 Дек. 03:54 2018-12-18T03:54:03+03:00

За это он может угодить в тюрьму или должен будет заплатить штраф

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Житель Хабаровска оказался фигурантом уголовного дела из-за продажи собственного авто. Дело в том, что машину арестовали из-за имеющегося долга по кредитам. Мужчина упорно не хотел оплачивать займы и через некоторое время задолженность составляла порядка миллиона рублей.

- Чтобы заставить хабаровчанина рассчитаться, приняли решение арестовать его автомобиль. У мужчины был выбор погасить долг или лишиться машины. Однако горожанин принял свое решение — продал арестованное имущество, преступив таким образом закон, - рассказали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

Позже должник признался, что вырученные от продажи деньги он потратил. Однако эти финансы не пошли ему впрок. За продажу арестованной машины на хабаровчанина завели уголовное дело. Среди возможных наказаний для него штраф до 80 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 480 часов, принудительные работы на срок до двух лет или лишение свободы на срок до двух лет.