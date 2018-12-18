Без холодной воды остались жильцы пяти домов в Хабаровске

18 Дек. 04:11 2018-12-18T04:11:53+03:00

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В Хабаровске сегодня, 18 декабря, без холодной воды остались пять многоквартирников. Среди них дом №51 на улице Ленинградской, №55 и 57 на Амурском бульваре и №14 на улице Герцена. Причина отключения — течи, обнаруженные в водопроводе.

Как сообщили в администрации города, на уборке дорог и улиц краевого центра вчера, 17 декабря, задействовали 91 единицу техники предприятий благоустройства, в том числе ночью — 15 машин. За сутки в городе собрали больше 80 кубометров песка и мусора. Также на дороги высыпали больше 130 тонн реагента. К слову, сегодня в городе будут работать 51 машина и 57 рабочих.

За минувшие сутки в городе эвакуировали 29 авто за нарушение правил парковки. По данным Единой городской диспетчерской службы, за сутки в краевой столице случилось 57 дорожных аварий и три пожара. Скорую помощь по номеру «03» горожане вызывали 804 раза.