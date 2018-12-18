С международного турнира юные танцоры привезли в Хабаровский край 17 медалей

18 Дек. 05:22 2018-12-18T05:23:08+03:00

После международного турнира юные танцоры привезли в Хабаровский край 17 медалей ФОТО: Министерство физической культуры и спорта Хабаровского края

Ребята выступали в семи возрастных группах по европейской и латиноамериканской программам

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Юные хабаровчане стали победителями и призерами международного турнира по спортивным танцам, который прошел во Владивостоке. Ребята выступили в европейской и латиноамериканской программах. Соревнования «DANCE LIDER — 2018» проходили в семи возрастных группах. Среди участников также были танцоры из Камчатского и Приморского краев, ЕАО и КНР.

- Это был завершающий этап уходящего 2018 года, который оказался очень напряженным, но и одновременно результативным. Танцоры из Хабаровского края выиграли в большинстве возрастных групп в первенствах края и ДФО, стали чемпионами страны, бронзовыми призерами первенства России и Европы, вице-чемпионами мира, - рассказала Татьяна Снигур, тренер спортсменов.

Юные хабаровчане завоевали четыре золотых, восемь серебряных и пять бронзовых медалей. Среди победителей и призеров международного турнира дуэты Ерёмин Мирон – Захарова Ангелина (7-9 лет), Никита Устинов – Полина Дмитриенко (10-11 лет), Овис Дмитрий - Нугаева Валерия (10-11 лет), Матренин Константин - Соскова Ульяна (14-15 лет).

В Хабаровске ближайшие соревнвания по спортивным танцам пройдут 26-27 января. Спортсмены разыграют медали чемпионата и первенства ДФО во всех возрастных группах.