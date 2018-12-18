18 Дек. 05:33 2018-12-18T05:33:22+03:00

Водолазы спускаются в Амур в поисках утонувшей у Троицкого машины с людьми Фото: ДВРПСО МЧС России

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Водолазная станция появилась на Амуре у села Троийкое. Специалисты готовятся к погружению на участке, где ранее утонула машина с 31-летним отцом и его шестилетним сыном.

- В составе группы водолазов семь человек и врач. Специалисты оснащены необходимым оборудованием для работы под водой при минусовых температурах. Также в их распоряжении транспортабельная барокамера, - сообщили в пресс-службе ДВРПСО МЧС России.

Напомним, что вечером 16 декабря отец и сын на иномарке отправились на прогулку по селу. Автомобиль выехал на реку, попал в полынью и ушел под воду. Глубина на этом участке достигает пяти метров, плюс сильное течение.

Обстоятельствами трагедии заинтересовались следователи. Главк регионального СКР возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности малолетнему ребенку. Максимальное наказание – до двух лет тюрьмы.