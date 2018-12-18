2018-12-18T05:33:22+03:00
Происшествия

Водолазы спускаются в Амур в поисках утонувшей у Троицкого машины с людьми

Глубина реки на участке достигает порядка пяти метров
Александра ШОПЕНКО
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Водолазы спускаются в Амур в поисках утонувшей у Троицкого машины с людьмиВодолазы спускаются в Амур в поисках утонувшей у Троицкого машины с людьмиФото: ДВРПСО МЧС России
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Водолазная станция появилась на Амуре у села Троийкое. Специалисты готовятся к погружению на участке, где ранее утонула машина с 31-летним отцом и его шестилетним сыном.

- В составе группы водолазов семь человек и врач. Специалисты оснащены необходимым оборудованием для работы под водой при минусовых температурах. Также в их распоряжении транспортабельная барокамера, - сообщили в пресс-службе ДВРПСО МЧС России.

Напомним, что вечером 16 декабря отец и сын на иномарке отправились на прогулку по селу. Автомобиль выехал на реку, попал в полынью и ушел под воду. Глубина на этом участке достигает пяти метров, плюс сильное течение.

Обстоятельствами трагедии заинтересовались следователи. Главк регионального СКР возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности малолетнему ребенку. Максимальное наказание – до двух лет тюрьмы.

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