На непрозрачные лесозаготовки пожаловались хабаровские предприниматели

18 Дек. 06:00 2018-12-18T06:00:02+03:00

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В хабаровском крае могут появиться лесные аукционы. Это будет своего рода альтернативой действующей сейчас системе передачи участков в аренду. Потенциальные инвесторы работают на них по фиксированной цене за кубометр леса, которая в разы ниже рыночной.

- Все лесозаготовки в нашем регионе абсолютно непрозрачны, - пожаловались руководители сразу нескольких предпринимательских объединений края во время встречи с Сергеем Фургалом. - Нет информации по характеристикам выделяемых делян, какими породами они засажены. Цена на переданный в аренду лес может отличаться в десятки и сотни раз от реальной. Так, кубометр может оцениваться для заготовителей в 60 рублей, на самом деле стоить 600 рублей.

К слову, лесные аукционы — это не новшество. Ежегодно краевое управление лесами выставляет на конкурс небольшие деляны для предприятий малого и среднего бизнеса. В этом году прошло уже 11 аукционов, по итогам которых заключили 170 договоров. Благодаря таким тендерам краевая казна пополнилась на 200 миллионов рублей.

Вскоре в лесопромышленном комплексе края начнутся тотальные проверки. В частности проверят, как крупные инвесторы выполняют условия, на которых получили в аренду лес.

Напомним, в Минвостокразвития уже выступили с предложением ужесточить лесное законодательство. Так, авторы идеи предлагают заключать договоры аренды лесных участков если арендатор может продать круглый лес в объеме не более 50 процентов от всей произведенной продукции из древесины. Второе условие – объемы заготовки на арендуемом участке не должны быть ниже 70 процентов от допустимого объема изъятия леса в течение двух лет подряд.