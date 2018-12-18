2018-12-18T06:20:40+03:00
Политика

Беспилотники условных террористов блокировали военные в Хабаровском крае

Бойцы блокировали дистанционное управление аппаратами и не позволили противникам получить информацию
Ольга КИВА
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Беспилотники условных террористов блокировали военные в Хабаровском краеБеспилотники условных террористов блокировали военные в Хабаровском краеФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
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В Хабаровском крае прошли тактико-специальные учения с участием военнослужащих соединения радиоэлектронной борьбы округа. Основной задачей бойцов было помешать беспилотникам условных террористов собрать и передать информацию врагу.

- Сначала участники тренировки получили данных о несанкционированных полетах беспилотников условных террористов. По легенде, летательные аппараты заметили в районе расположения военных объектов. После получения информации бойцы совершили марш на штатной технике в заданный район и развернули современные комплексы и станции, в частности, «Леер - 3», «Житель» и «Алтаец», - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

С помощью комплексов «Житель» и «Алтаец» обнаружили, запеленговали и проанализировали сигналы источников радиоизлучений беспилотников условных террористов. Следующим шагом было поставить радиопомехи и блокировать дистанционное управление аппаратов. Также военные ограничили возможность оборудования передавать фото-видео контент и данные о координатах целей.

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