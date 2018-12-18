2018-12-18T07:19:32+03:00
Происшествия

Не спящие хабаровчане спасли продуктовый киоск по полного разгрома

Они вызвали полицейских, когда увидели двух парней, разоряющих павильон
Ольга КИВА
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Не спящие хабаровчане спасли продуктовый киоск по полного разгромаНе спящие хабаровчане спасли продуктовый киоск по полного разгромаФото: Олег УКЛАДОВ
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В Хабаровске по горячим следам задержали двух воров, позарившихся на содержимое продуктового киоска. Вызвали полицейских очевидцы, которым ночью не спалось. Они случайно стали свидетелями преступления, позвонили в дежурную часть и рассказали, что неизвестные разбили стекло двери и уже собирают товары с прилавков.

- Через три минуты полицейские были на месте. Завидев их воры разбежались в разные стороны, однако ни одному из них не удалось скрыться. Парней задержали, в их рюкзаках нашли похищенные продукты, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Подозреваемые оказались студентами техникума. Что толкнуло их на преступление пока не ясно. Известно, что ранее они не попадали в поле зрения правоохранителей. Против них возбудили уголовное дело по статье «Кража». При самом несчастливом стечении обстоятельств они могут лишиться свободы на срок до пяти лет. Пока идет расследование, фигуранты останутся на свободе под подпиской о невыезде.

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