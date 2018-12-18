В Хабаровске выяснили, где ночью торгуют алкоголем

18 Дек. 06:49 2018-12-18T06:49:04+03:00

В одном из магазинов фальсификат прятали под кассой и в коробках с продуктами

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В Хабаровском крае перед Новым годом участились проверки магазинов. Цель инспекции — найти и наказать нарушителей, торгующих алкоголоем незаконно. Так, на минувшей неделе прошли три ночных рейда - два в Хабаровске и один в Советской Гавани.

В одном из магазинов в Центральном районе города алкогольный фальсификат прятали под кассой и в коробках с продуктами. В торговых точках в Индустриальном районе помимо спиртного контрафакта изъяли этиловый раствор для наружного применения. Такие же флаконы обнаружили и в магазине в Советской Гавани.

- В краевой столице проверили торговые точки на улице Ленинградской 26 и на Суворова 74. Эти магазины принадлежат индивидуальным предпринимателям, у которых нет лицензии на продажу алкоголя. К тому же горячительные напитки здесь реализовывали после 10 вечера, несмотря на запрет, - рассказали в пресс-службе правительства края.

К слову, в последнее время стали пресекать продажу этилового спирта и других опасных для жизни настоек в продуктовых магазинах. Это категорически запрещено. Вспомним массовое отравление в Иркутской области, которое стало трагедией общероссийского масштаба. Чтобы не допустить повторения печальных событий, магазины проверяют и изымают эту продукцию.

В назидание нарушителям, сообщают, что штраф за хранение и розничную продажу алкоголя без лицензии превышает один миллион рублей. Еще 15 тысяч рублей придется заплатить за розничную продажу этилового спирта.