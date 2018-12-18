Жуткая дорожная авария в Хабаровском крае унесла жизни двух человек

18 Дек. 07:47 2018-12-18T07:47:36+03:00

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В Хабаровском крае вечером 17 декабря случилась жуткая авария, в которой погибли мужчина и молодая девушка. Пара ехала из Ванино в сторону поселка Монгохто. В дороге мужчина потерял управление и оказался на полосе встречного движения. Дальше Toyota Crown двигалась по обочине, а еще через некоторое время съехала в кювет.

Как сообщили Госавтоинспекции Хабаровского края, в машине нахдился еще один пассажир, который выжил, но получил травмы. Предварительно известно, что происшествие случилось на участке дороги с плавным левым поворотом. Также сообщается, что погода в тот день была ясная. На трассе не было снега и дефектов, зато отсутствовало освещение. Обстоятельства произошедшего пока выясняют. Также известно, что после аварии машина не подлежит восстановлению.