2018-12-18T08:20:28+03:00
Происшествия

В Хабаровске за кражу денег осудили страхового агента

Женщина обокрала свою компанию на 430 тысяч рублей
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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В Хабаровске за кражу денег осудили страхового агентаВ Хабаровске за кражу денег осудили страхового агентаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Накануне прокуратура Индустриального района завершила расследование уголовного дела, возбужденного в отношении хабаровчанки, работавшей страховым агентом в одной из фирм-страховщиков города. Следователи установили, что в ходе своей трудовой деятельности женщина обокрала работодателя на приличную сумму, присваивая деньги клиентов, которые они вносили в качестве страховых взносов. Злоумышленница успела украсть из кассы предприятия 430 тысяч рублей, прежде чем ее махинации выплыли наружу.

- В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статье «Хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края. - Накануне дело передали в суд, который по рассмотрению признал хабаровчанку виновной в совершении данного преступления.

Наказание для воровки стало не слишком суровым - с учетом явки с повинной, полным признанием вины и частичным возмещением ущерба, суд приговорил ее к двум годам лишения свободы условно, а также к компенсации оставшейся части украденного в размере 410 тысяч рублей.

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