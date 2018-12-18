2018-12-18T08:48:23+03:00
Общество

Следы в хабаровском заповеднике рассказали много интересного о жизни тигриного семейства

Пока ученым понятно, что полосатая кошка учит тигрят охотиться
Ольга КИВА
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Следы в хабаровском заповеднике рассказали много интересного о жизни тигриного семействаСледы в хабаровском заповеднике рассказали много интересного о жизни тигриного семействаФото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"
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Тигрица, обитающая в заповеднике «Большехехцирский», стала самой обсуждаемой дикой кошкой. Пока научным сотрудникам заказника не довелось увидеть ее воочию, и фотоловушки она каким-то образом обходит. Однако о том, происходит в тигрином семействе, красноречиво рассказывают оставленные следы.

- Полосатая кошка облюбовала заповедные места еще в 2016 году. Здесь она живет и никогда не покидает свои владения. На прошлой неделе в районе кордона Чирки обнаружили ее свежие следы. По ним видно, что тигрица следует по одному и тому же маршруту - сначала ведёт котят вдоль берега реки Уссури, а потом уходит в тайгу, следуя за стадом кабанов, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Такое поведение хищницы говорит о том, что она воспитывает своих детей и вот уже в течении двух лет учит их охотиться. Когда тигрята подрастут они уйдут с территории матери и будут жить отдельно.

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