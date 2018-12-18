В Хабаровске продавщица сотовых телефонов попалась на краже

18 Дек. 09:20 2018-12-18T09:20:35+03:00

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Недостачу во время ревизии обнаружил владелец торговой точки по продаже электроники. Он обратился с заявлением в правоохранительные органы, которые после короткого расследования установили, что к краже причастна 19-летняя работница торговой сети. На допросе девушка созналась полицейским, что воровала гаджеты на протяжении двух месяцев и относила своему знакомому, который их и продавал. Действия нечестной продавщицы нанесли ущерб фирме в размере 300 тысяч рублей.

- В отношении задержанной возбудили уголовное дело по статье «Кража», - рассказали в пресс- службе УМВД России по Хабаровскому краю. - Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до шести лет.

Пока расследование уголовного дела продолжается, полиция принимает меры к розыску похищенной электроники.