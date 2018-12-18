2018-12-18T09:49:57+03:00
Общество

Краснокнижную камышовую жабу запретили продавать через интернет в Хабаровском крае

По решению суда доступ к сайту продавца уже ограничили
Ольга КИВА
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Краснокнижную камышовую жабу запретили продавать через интернет в Хабаровском краеКраснокнижную камышовую жабу запретили продавать через интернет в Хабаровском краеФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Хабаровский суд принял решение ограничить доступ к сайту, через который продавали камышовую жабу, тритона Карелина и тонкохвостого полоза. Это исчезающие виды животных и на их реализацию нужно специальное разрешение. Они занесены в Красную книгу и находятся под охраной государства, как особо ценные представители животного мира.

- Сайт обнаружили в результате мониторинга. По факту выявленного нарушения природоохранный прокурор обратился в суд. Основным требованием было - признать информацию запрещенной и ограничить доступа к интернет-страницам, - рассказали в Николаевской-на-Амуре межрайонной природоохранной прокуратуре.

В итоге суд принял сторону истца и удовлетворил его требования полностью. Торговцу не оставалось ничего другого, как принять это решение и выполнить его неукоснительно. Приговор суда уже вступил в силу, доступ к сайту торговца ограничили.

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