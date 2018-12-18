2018-12-18T10:17:49+03:00
Спорт

Тхэквондисты сошлись «стенка на стенку» на турнире в Хабаровске

Это было зрелищное и очень напряженное спортивное событие
Ольга КИВА
Поделиться:
Тхэквондисты сошлись «стенка на стенку» на турнире в Хабаровске ФОТО: Федерация тхэквондо ВТ Хабаровского краяТхэквондисты сошлись «стенка на стенку» на турнире в Хабаровске ФОТО: Федерация тхэквондо ВТ Хабаровского края
Изменить размер текста:

На Заимке в Хабаровске прошел командный турнир по тхэквондо ВТ. Спортивное событие объединило участников из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Солнечного и Хабаровского районов и района имени Лазо, а также с Камчатки и ЕАО. Особенность этого соревнования была в формате — команды состязались по принципу «стенка на стенку».

Схватка между бойцами длится два раунда по три минуты. Сначала спортсмены сражаются по системе «каждый с каждым», а потом устраивают поединок между двумя представителями команд. При чем второй раунд могут прервать по желанию тренера, который хочет заменить спортсмена. Побеждает тот, кто заработает за два раунда больше очков.

- Состязания получаются очень зрелищными. Тут многое зависит от тренера, который должен грамотно все рассчитать, изучить соперников, понять, когда лучше менять спортсмена, - прокомментировал Икромхон Яхябоев, президент Федерации тхэквондо ВТ Хабаровского края.

По одной победе на турнире одержали участники с Камчатки и из района имени Лазо, первые места среди хабаровчан заняли Анастасия Бандорина, Алла Киселева, Рената Хабирова (12-14 лет), Всеволод Бобраков, Михаил Шварев, Дмитрий Караваев (10-11 лет), Темурхон Яхябоев, Никита Шумаков, Кирилл Фомин (12-14 лет).

Очередные соревнования по тхэквондо ВТ пройдут в городе Юности. Там устраивают открытое первенство Комсомольска-на-Амуре 23 – 24 декабря.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Туристы из Кореи стали чаще летать в Хабаровск
Дети в Хабаровском крае по закону должны быть дома после 22 часов
В Биробиджане автовладелец случайно спалили машину и сам едва не пострадал
Китайский инвестор собирается построить судоремонтный завод на Камчатке
В Хабаровском крае нашли помещение, незаконно отремонтированное за счет бюджетных денег
Виктор Ишаев презентует свою книгу в Хабаровске
Печальные итоги подвели по дорожным авариям в Хабаровском крае
Гаражный вор умыкнул у хабаровчанина шесть велосипедов и зимнюю резину
«Народные учителя» из Хабаровского края прошли обучение в Москве
В Хабаровском крае напомнили о запрете дарить подарки госслужащим
Домохозяйка из Комсомольска наживалась на доверии обитателей соцсети
В Комсомольске-на-Амуре из-за аварии ограничили движение на проспекте Первостроителей
В ужасной аварии под Хабаровском погиб водитель
Пешеходный переход возле хабаровской школы №10 обустроят в следующем году
Набережную Хабаровска украсят ледовые скульптуры лотосов, амурских рыб, тигра и медведя
Матч «СКА-Нефтяник» - «Старт» 18 декабря: хабаровчане добились четвертой крупной победы
Разозлившийся комсомольчанин забрал у шумного соседа паспорт
В Хабаровске за уклонение от налогов осудят директора кирпичного завода
Коренные народы в Хабаровском крае рассказали, почему не могут наловить себе рыбы
Матч «Амур» - «Куньлунь Ред Стар» 18 декабря: «драконам» не удалось сломить хабаровчан
Японские инвесторы присоединились к строительству международного аэропорта в Хабаровске
Переправу «Ванино-Холмск» закрыли с 19 декабря
Хабаровские геймеры поборются за приз в 100 тысяч рублей
Погода в Хабаровске на 19 декабря 2018 года: днем до -14 градусов, небольшой снег
Китайским бизнесменами предложили совместные проекты в Хабаровском крае
Авиасообщение других регионов с Камчаткой восстановлено
Сахалин наградят 883 миллионами рублей за рост экономики
Краснокнижную камышовую жабу запретили продавать через интернет в Хабаровском крае