Тхэквондисты сошлись «стенка на стенку» на турнире в Хабаровске

18 Дек. 10:17 2018-12-18T10:17:49+03:00

Это было зрелищное и очень напряженное спортивное событие

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На Заимке в Хабаровске прошел командный турнир по тхэквондо ВТ. Спортивное событие объединило участников из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Солнечного и Хабаровского районов и района имени Лазо, а также с Камчатки и ЕАО. Особенность этого соревнования была в формате — команды состязались по принципу «стенка на стенку».

Схватка между бойцами длится два раунда по три минуты. Сначала спортсмены сражаются по системе «каждый с каждым», а потом устраивают поединок между двумя представителями команд. При чем второй раунд могут прервать по желанию тренера, который хочет заменить спортсмена. Побеждает тот, кто заработает за два раунда больше очков.

- Состязания получаются очень зрелищными. Тут многое зависит от тренера, который должен грамотно все рассчитать, изучить соперников, понять, когда лучше менять спортсмена, - прокомментировал Икромхон Яхябоев, президент Федерации тхэквондо ВТ Хабаровского края.

По одной победе на турнире одержали участники с Камчатки и из района имени Лазо, первые места среди хабаровчан заняли Анастасия Бандорина, Алла Киселева, Рената Хабирова (12-14 лет), Всеволод Бобраков, Михаил Шварев, Дмитрий Караваев (10-11 лет), Темурхон Яхябоев, Никита Шумаков, Кирилл Фомин (12-14 лет).

Очередные соревнования по тхэквондо ВТ пройдут в городе Юности. Там устраивают открытое первенство Комсомольска-на-Амуре 23 – 24 декабря.