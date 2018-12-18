Сахалин наградят 883 миллионами рублей за рост экономики

18 Дек. 11:02 2018-12-18T11:02:09+03:00

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Награду за высокие темпы экономического роста присудили сразу пяти регионам Дальнего Востока - Камчатскому и Приморскому краям, Амурской, Магаданской и Сахалинской области. Однако самые лучшие показатели, по оценке Минэкономразвития России, у Сахалина и Камчатки.

- За последние два года дальневосточные регионы уже показали значительный прогресс в национальном рейтинге инвестиционного климата, - отметил Александр Козлов, министр РФ по развитию Дальнего Востока. - Поощрение пяти субъектов за достижение высоких темпов экономического развития - показатель того, что работа идет в правильном направлении.

Как сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области, федеральные гранты в размере 19,96 миллиарда рублей были распределены между субъектами РФ, занявшими с 1 по 40 места рейтинга, доля при этом Сахалина составила 883 миллиона рублей. Эти деньги распределят на основе предложений, поступивших от муниципальных образований области. Их сбор уже начат.