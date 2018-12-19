2018-12-19T04:19:42+03:00
Общество

В Хабаровске за уклонение от налогов осудят директора кирпичного завода

Предприятие накопило многомиллионный долг перед налоговой службой
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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В Хабаровске за уклонение от налогов осудят директора кирпичного заводаВ Хабаровске за уклонение от налогов осудят директора кирпичного заводаФото: Олег ЗОЛОТО
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Как установило следствие, руководитель завода, производящего кирпич, с октября 2017 года по май 2018 года скрыл более 2,9 миллиона рублей, предназначенных для уплаты налогов. Не желая расставаться с деньгами, директор производил расчеты с заказчиками и подрядчиками через счета третьих лиц до тех пор, пока о его махинациях не стало известно правоохранителям. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов».

- В ходе следствия благодаря грамотно выстроенной тактике расследования уголовного дела злоумышленник вину в содеянном признал и в полном объеме возместил ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

В настоящее время расследование завершено, и директора кирпичного завода в скором времени ожидает суд.

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