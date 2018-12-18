2018-12-18T11:55:45+03:00
Происшествия

Авиасообщение других регионов с Камчаткой восстановлено

Однако рейсы по краю по-прежнему отложены
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Авиасообщение других регионов с Камчаткой восстановленоАвиасообщение других регионов с Камчаткой восстановленоФото: Борис КОКУРИН
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Главный аэропорт Камчатского края вновь принимает и отправляет воздушнее суда из других частей страны. Напомним, что на несколько часов работа воздушной гавани была остановлена из-за сильной метели, которая обрушилась сегодня, 18 декабря, на полуостров.

Аэропорт Петропавловска-Камчатского возобновил работу в 16:00 по местному времени. Воздушная гавань, как отметили ее представители, готова к приему и отправке самолетов. Однако два рейса - в Москву (Шереметьево) и Хабаровск - перенесены на среду, 19 декабря.

Напомним, что в период, пока аэропорт был закрыт, рейс из Новосибирска был направлен на запасной аэродром в Магадан, а самолет из Хабаровска вылетел в направлении столицы полуострова с задержкой в несколько часов.

Спецтехника продолжает расчистку взлетно-посадочной полосы и приведение аэродром в нормативное состояние.

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