Набережную Хабаровска украсят ледовые скульптуры лотосов, амурских рыб, тигра и медведя

19 Дек. 05:27 2018-12-19T05:27:13+03:00

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Скульптуры будут располагаться рядом с открытым катком — самым большим в Хабаровском крае. Раньше приступить к работе художникам мешала нестабильная температура. Ее влияние уже испытали на себе рабочие краевой набережной, пытавшиеся залить ледяное поле — в определенные дни вода просто не застывала. Сейчас похолодало и скульпторы взялись за создание ледяных композиций.

- В настоящий момент творческий союз художников Хабаровского края трудится над созданием нескольких ледяных скульптур, которые этой зимой украсят стадион имени Ленина. Так, например, на площадке перед универсальным краевым спортивном комплексом из льда будет вырезан огромный герб Хабаровского края. Ледяную скульптуру украсят символы Дальнего Востока: гималайский медведь и амурский тигр. Кроме того, на народном катке мастера установят красивый ледяной забор. По словам художников, в этом году они удивят гостей набережной красивым закатом с лотосами и рыбами Амура, - отметили в пресс-службе КГУП «Недвижимость».

Все скульптуры, как обещают организаторы, будут подсвечены новогодними неоновыми огнями.