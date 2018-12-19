2018-12-19T05:44:23+03:00
Общество

Пешеходный переход возле хабаровской школы №10 обустроят в следующем году

Здесь установят специальный фонарь с мигающим желтым светом, дорожные знаки и ограждение
Ульяна КОСКИНА
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Пешеходный переход возле хабаровской школы №10 обустроят в следующем годуПешеходный переход возле хабаровской школы №10 обустроят в следующем годуФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Возле хабаровской школы №10 появится пешеходный переход. Работы по благоустройству уже внесли в план на следущий год. Однако это не единственное запланированное новшество.

- Также собираются установить специальный светофор, мигающий желтым светом. Он привлекает внимание водителей и пешеходов,- сообщил Виталий Колтанюк, и.о. начальника управления дорог и внешнего благоустройства. - Появятся дорожные знаки, разметка, а по краям проезжей части установят ограждение. На эти цели потратят более двух миллионов рублей.

Отметим, что всего на ремонт подходов и подъездов к учреждениям образования в этом году выделили более двух с половиной миллионов рублей. Этих денег недостаточно для обустройства даже одного объекта. В 2019 ситуация с финансированием может измениться. Так, около 55 миллионов рублей на модернизацию переходов к школам и детским садам обещают выделить из краевого бюджета. Это позволит привести в порядок 28 проблемных переходов в городе.

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