Хабаровские геймеры поборются за приз в 100 тысяч рублей

19 Дек. 02:20 2018-12-19T02:20:09+03:00

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В Хабаровске с 24 декабря 2018 года по 20 января 2019 года пройдет турнир «GAME FOREST Winter Clash». Почти месяц геймеры из краевой столицы будут сражаться за первое место в таких дисциплинах, как боевая арена (Dota 2), шутер (Counter Strike: Global Offeinsive), а также PlayerUnknown's Battlegrounds, NHL 2019. Победить получит приз в 100 тысяч рублей.

Как сообщили в организаторы в своем аккаунте в социальной сети, регистрация участников уже идет. Последний день приема заявок – 23 декабря. Заполненные регистрационные листы принимают по электронной почте fks27@yandex.ru. При этом киберспортсменам напоминают, что при регистрации нужно указать steam ID полученные с помощью сервиса www.steamid.ru.

- В турнире будут участвовать и команды, и отдельные спортсмены. К соревнованиям допускают игроков, достигших возраста 16 лет. Участие бесплатное, - рассказали в пресс-службе городской администрации.