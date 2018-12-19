Переправу «Ванино-Холмск» закрыли с 19 декабря

19 Дек. 02:44 2018-12-19T02:45:21+03:00

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Сегодня, 19 декабря, паромную переправу «Ванино-Холмск» закрыли на время действия циклона. Охотское побережье снова оказалось во власти непогоды. В рейс суда отправятся, когда метеоусловия станут лучше.

По прогнозам синоптиков, на западном побережье и на севере Охинского района ожидаются сильные порывы ветра, которые стихнут, когда гребень от Сибирского антициклона накроет Сахалин.

Получить уточняющую информацию о работе паромной переправы можно по телефонам: (42433) 66-208 и (42433) 66-102. По второму номеру принимают звонки в ночное время и в выходные дни. Также жителям регионов напоминают телефоны экстренных служб - «01» со стационарного номера и «101» и «112» с мобильных телефонов.

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю - (4212) 41-62-62.