2018-12-19T03:15:55+03:00
Общество

Японские инвесторы присоединились к строительству международного аэропорта в Хабаровске

Их опыт и технологии аэропортового обслуживания помогут развивать местные авиасообщения
Ольга КИВА
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Японские инвесторы присоединились к строительству международного аэропорта в ХабаровскеЯпонские инвесторы присоединились к строительству международного аэропорта в ХабаровскеФото: пресс-служба Хабаровского аэропорта
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Японские инвесторы согласились участвовать в строительстве нового терминала международного порта в Хабаровске. Соглашение об этом подписали вчера, 18 декабря, в Токио. По условиям сотрудничества, для партнеров из Японии предоставили долю в уставном капитале ОА «Международный аэропорт Хабаровск» в размере 25 процентов плюс одну акцию.

- Сначала обе стороны будут строить новый терминал, а потом совместно управлять им. Вторая часть соглашения вступит в силу с 2020 года и будет действовать до 2023 года, - рассказали в пресс-службе АО «Хабаровский Аэропорт». - Японские инвесторы обладают передовым опытом и технологиями аэропортового обслуживания, которые помогут в развитии авиатранспортной инфраструктуры Дальнего Востока.

Напомним, на сегодняшний день в международном аэропорту Хабаровск строят терминала внутренних авиалиний. Проект реализуют в рамках ТОСЭР «Хабаровск». В него уже вложили порядка пяти миллиардов инвестиций. Генеральным подрядчиком строительства выступает турецкий консорциум «ЛимакМаращстрой», имеющий большой международный опыт инфраструктурного строительства.

На данный момент объект готов наполовину. Здесь выполнили фундаментные и железобетонные работы, смонтировали металлический каркас здания и сделали монтаж остекления. Ввести объект в эксплуатацию собираются в третьем квартале 2019 года.

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