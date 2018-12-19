2018-12-19T03:43:05+03:00
Спорт

Матч «Амур» - «Куньлунь Ред Стар» 18 декабря: «драконам» не удалось сломить хабаровчан

Правда, два гола они все же успели забить
Ольга КИВА
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Матч «Амур» - «Куньлунь Ред Стар» 18 декабря: «драконам» не удалось сломить хабаровчанМатч «Амур» - «Куньлунь Ред Стар» 18 декабря: «драконам» не удалось сломить хабаровчанФото: пресс-служба ХК "Амур"
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Команда «Амура» второй раз за два дня встретилась с соперниками из «Куньлуня». Матч прошел в ледовом дворце «Фэйян» в Шанхае. Эта игра оказалась более интригующей, насыщенной и успешной, чем первая. «Тигры» шли в силовую борьбу, превосходили хозяев в скорости и опасно бросали.

- В ходе игры хабаровчан яростно осаждали китайские ворота и добились своего. Йордан зарядил от синей, Руденков воспользовался коварным отскоком от лицевого борта. Формально гол состоялся при игре в равных составах, но фактически стал реализацией численного преимущества, - рассказали в пресс-службе ХК «Амур».

Третью шайбу «тигры» забросили на 26-й минуте. Однако «драконы» не сдались и попытались вернуться в игру. Правда, оборона хабаровчан всячески мешала их планам. В конце периода в команде «тигров» удалили Корягина, но даже без него хабаровчане сыграли здорово и ушли на перерыв при счёте 3:0 в свою пользу.

В заключительной трети случились две потасовки. Сначала в рукопашной у ворот «драконов» сошлись Попугаев и Ярвинен, затем Дедунов наказал всё того же Ярвинена за грязный силовой приём на Железкове. Пока хабаровчане выясняли отношения, «драконы» успели забить два гола.

Дальше «тигры» отправляются в Новосибирск, где им предстоит биться за четыре очка. Игра состоится уже в четверг, 20 декабря.

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