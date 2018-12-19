Коренные народы в Хабаровском крае рассказали, почему не могут наловить себе рыбы

19 Дек. 04:01 2018-12-19T04:01:31+03:00

Она до них просто не доплывает из устья реки

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Представители коренных народов в Хабаровском крае не первый год бьют тревогу по поводу ловли рыбы. Они живут вдоль нерестовых рек, однако не могут обеспечить себя продукцией на зиму, а все потому что она до них просто не доплывает из устья реки. Со слов местных жителей, десятки рыбодобывающих компаний по всему краю вопреки всем правилам перегораживают устья, ограничивая нерест.

- Ситуация одинаковая во всех районах. Так, на реке Охота работают сразу 19 предприятий. Из-за них реки пустые, рыба не может нормально отнереститься. Коренные жители не в состоянии наловить даже для зимних заготовок. И сколько мы не бьем тревогу, вопрос так и не решается, - сообщил Андрей Андреев, председатель правления Охотского отделения Ассоциации коренных малочисленных народов Севера.

С ловом частиковых рыб ситуация аналогичная. В этом году объем их добычи рассчитали на уровне двух с половиной тысяч тонн. Из них чуть больше полторы тысячи тонн могут выловить промысловики, остальное - а представители КМНС. Это означает, что на одного представителя коренного народа приходиться от 300 граммов до одного килограмма рыбы. Что с этим объемом делать, никто не знает.

В крае собираются пересмотреть распределение объемов в пользу людей. Комитету рыбного хозяйства уже поручили подготовить полную информацию и промышленной добыче рыбы.