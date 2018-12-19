Разозлившийся комсомольчанин забрал у шумного соседа паспорт

19 Дек. 04:48 2018-12-19T04:49:37+03:00

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Полицейские в Комсомольске-на-Амуре разбирались в делах житейских двух соседей. Один из них шумел по ночам и мешал спать другим жильцам, второй решил проучить смутьяна и забрал у него паспорт. Для этого он пошел к соседу побеседовать, но разговор плавно перешел в ссору, а потом и документ перекочевал к задержанному. Потерпевший не растерялся и решил вернуть «корочки» с помощью полицейских.

- 32-летний заявитель рассказала, что сосед забрал у него паспорт и при этом угрожал. Некоторое время спустя в дом к предполагаемому вымогателю пришли оперативники. При обыске у него в квартире нашли документ, который позже вернули владельцу, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Против 36-летнего комсомольчанина завели уголовное дело по статье «Вымогательство». На время разбирательств мужчину отпустили на свободу под подписку о невыезде.