Разозлившийся комсомольчанин забрал у шумного соседа паспорт
Полицейские в Комсомольске-на-Амуре разбирались в делах житейских двух соседей. Один из них шумел по ночам и мешал спать другим жильцам, второй решил проучить смутьяна и забрал у него паспорт. Для этого он пошел к соседу побеседовать, но разговор плавно перешел в ссору, а потом и документ перекочевал к задержанному. Потерпевший не растерялся и решил вернуть «корочки» с помощью полицейских.
- 32-летний заявитель рассказала, что сосед забрал у него паспорт и при этом угрожал. Некоторое время спустя в дом к предполагаемому вымогателю пришли оперативники. При обыске у него в квартире нашли документ, который позже вернули владельцу, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
Против 36-летнего комсомольчанина завели уголовное дело по статье «Вымогательство». На время разбирательств мужчину отпустили на свободу под подписку о невыезде.