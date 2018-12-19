2018-12-19T05:05:34+03:00
Спорт

Матч «СКА-Нефтяник» - «Старт» 18 декабря: хабаровчане добились четвертой крупной победы

Нижегородцы вынуждены были капитулировать перед «армейцами»
Ольга КИВА
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Матч «СКА-Нефтяник» - «Старт» 18 декабря: хабаровчане добились четвертой крупной победыМатч «СКА-Нефтяник» - «Старт» 18 декабря: хабаровчане добились четвертой крупной победыФото: с сайта ХК "Нефтяник".
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Игроки «СКА-Нефтяник» провели заключительный домашний матч 2018 года. Их соперниками был нижегородский «Старт», который вынужден был капитулировать перед «армейцами».

- К сожалению, столь ожидаемой борьбы в отчетном матче не получилось. Видимо, нижегородцы все силы - как моральные и физические - оставили в предыдущем матче, сыгранном в Красноярске. Ко всему прочему, сказалось и отсутствие одного из лидеров «Старта» - полузащитника Дмитрия Савельева, - рассказали в пресс-службе ХК «СКА-Нефтяник».

В начале игры гости дважды серьезно побеспокоили оборону хабаровчан. Однако запал нижегородцев закончился после двух мячей, поданных «армейцами» в ворота соперников. Это случилось на восьмой минуте игры.

После перерыва гости еще надеялись одолеть хабаровчан, но все надежды перечеркнул Иванчиков, пропустивший в самом начале второй половины встречи два не сложных мяча. Выйти из «нокдауна» нижегородцы уже не смогли, чем «красно-черные» и воспользовались. Итог игры - 10:1 в пользу хабаровчан.

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