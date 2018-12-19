В ужасной аварии под Хабаровском погиб водитель

19 Дек. 06:22 2018-12-19T06:22:16+03:00

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Вчера, 18 декабря, в Хабаровском районе случилась авария, в которой погиб водитель. Мужчина ехал на Toyota Hiace по трассе А-375 «Восток» из Хабаровска в сторону Комсомольска-на-Амуре. Однако по пути случилось непредвиденное. На его полосе оказалась машина Toyota Camry Gracia. Водитель этого авто не справился с управлением и машина оказалась на «встречке». Происшествие уже обсуждают пользователи сети. Одни из них утверждают, что на месте аварии «постоянно что-то случается».

Как сообщили в краевой Госавтоинспекции, автовладелец Toyota Hiace скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи. Предварительно известно, что авария произошла на прямом участке трассы в светлое время суток. Дорога в это время была сухая, дефектов не было. Расследованием этого инцидента занимаются автоинспекторы. Им предстоит установить все обстоятельства случившегося.

Участников дорожного движения убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах Хабаровского края, всегда убеждаться в безопасности маневра и не пренебрегать мерами личной безопасности.