В Комсомольске-на-Амуре из-за аварии ограничили движение на проспекте Первостроителей

19 Дек. 06:45 2018-12-19T06:45:11+03:00

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В Комсомольске-на-Амуре сегодня, 19 декабря, нельзя будет проехать по участку проспекта Первостроителей от улицы Вокзальной до проспекта Ленина. Ограничения ввели из-за аварии на трубопроводе. Горожанам приносят извинения и просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в связи с невозможностью проехать по проспекту изменились маршруты автобусов. Так, маршрут №20 будет следовать от проспекта Первостроителей по проспекту Ленина и улице Пирогова и далее по согласно рейсу. Маршрут №21 отправиться с проспекта Ленина на улицу Димитрова и далее на улицу Вокзальную, дальше идет согласно установленной схемы. Автобусы, следующие по маршрутам №22 и №33 поедут по проспекту Ленина, улицам Дмитрова, Вокзальная и далее по маршруту. Обратно общественный транспорт пойдет через улицы Вокзальную и Котовского, через проспект Ленина.