2018-12-19T06:45:11+03:00
Общество

В Комсомольске-на-Амуре из-за аварии ограничили движение на проспекте Первостроителей

Здесь на трубопроводе случился порыв
Ольга КИВА
Поделиться:
В Комсомольске-на-Амуре из-за аварии ограничили движение на проспекте ПервостроителейВ Комсомольске-на-Амуре из-за аварии ограничили движение на проспекте ПервостроителейФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В Комсомольске-на-Амуре сегодня, 19 декабря, нельзя будет проехать по участку проспекта Первостроителей от улицы Вокзальной до проспекта Ленина. Ограничения ввели из-за аварии на трубопроводе. Горожанам приносят извинения и просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в связи с невозможностью проехать по проспекту изменились маршруты автобусов. Так, маршрут №20 будет следовать от проспекта Первостроителей по проспекту Ленина и улице Пирогова и далее по согласно рейсу. Маршрут №21 отправиться с проспекта Ленина на улицу Димитрова и далее на улицу Вокзальную, дальше идет согласно установленной схемы. Автобусы, следующие по маршрутам №22 и №33 поедут по проспекту Ленина, улицам Дмитрова, Вокзальная и далее по маршруту. Обратно общественный транспорт пойдет через улицы Вокзальную и Котовского, через проспект Ленина.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Опытный наркоделец из Комсомольска ездил за коноплей в Амурскую область
В Хабаровском крае через МФЦ можно оформить новые услуги для инвалидов, пенсионеров и детей
Мошенники, нажившиеся на инсценировках аварий в Хабаровске, заплатят меньше миллиона штрафов
В Хабаровском крае больше не нужно получать разрешение на сбор валежника
В Хабаровском крае разведчики взяли в плен командира условных террористов
Строительство онкодиспансера в Комсомольске отстает от графика
Переправу Ванино-Холмск открыли 20 декабря
«Умные» колонки в Хабаровском крае обливали краской и пытались сломать
Водолазы обследовали 44,4 тысячи квадратных метров дна в поисках утонувшей машины с людьми в Троицком
Кадровые перестановки произошли в Закдуме Хабаровского края
Бизнесмены из Сеула присматриваются к потенциалу Хабаровска
Погода в Хабаровске на 20 декабря 2018 года: днем до -12 градусов, без осадков
Туристы из Кореи стали чаще летать в Хабаровск
Дети в Хабаровском крае по закону должны быть дома после 22 часов
В Биробиджане автовладелец случайно спалили машину и сам едва не пострадал
Китайский инвестор собирается построить судоремонтный завод на Камчатке
В Хабаровском крае нашли помещение, незаконно отремонтированное за счет бюджетных денег
Виктор Ишаев презентует свою книгу в Хабаровске
Печальные итоги подвели по дорожным авариям в Хабаровском крае
Гаражный вор умыкнул у хабаровчанина шесть велосипедов и зимнюю резину
«Народные учителя» из Хабаровского края прошли обучение в Москве