2018-12-19T07:15:10+03:00
Происшествия

Домохозяйка из Комсомольска наживалась на доверии обитателей соцсети

Женщина выдавала себя за косметолога, который работает по предоплате
Ольга КИВА
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Домохозяйка из Комсомольска наживалась на доверии обитателей соцсетиДомохозяйка из Комсомольска наживалась на доверии обитателей соцсетиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Комсомольске-на-Амуре осудили домохозяйку, которая придумала простой, но не такой уж безобидный способ заработать. Женщина завела аккаунт в социальной сети и позиционировала себя как косметолог. На самом деле она не собиралась никому оказывать услуги, зато предоплату с потенциальных клиентов охотно принимала.

- Комсомольчанка начала так зарабатывать в январе 2017 года. Когда жертвы с ней связывались в социальной сети, женщина давала свой номер телефона. Потенциальные клиенты перезванивали, она уверяла их, что услуги действительно будут оказаны и просила внести определенную плату за «бронь». Речь шла о половине стоимости процедуры. После получения перевода злоумышленница блокировала телефоны пострадавших и их аккаунты в социальных сетях, - рассказали в пресс-службе прокуратуры края.

Всего женщине удалось заработать больше 320 тысяч рублей. Ее жертвами стали жители разных регионов России. Фигурантку осудили за мошенничество и назначили ей наказание в виде двух лет лишения свободы, правда условно. Еще с нее взыскали в пользу потерпевших всю сумму причиненного материального ущерба.

Приговор вступил в законную силу.

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