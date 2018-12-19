В Хабаровском крае напомнили о запрете дарить подарки госслужащим

19 Дек. 07:52 2018-12-19T07:53:37+03:00

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Накануне Нового года жители Хабаровского края уже начинают покупать подарки для своих близких. Однако некоторые собираются подготовить небольшие презенты и госслужащим, при этом не подозревая, что безобидный знак внимания может поводом для разбирательства. Посетителям государственных учреждений в регионе напомнили о запрете дарить подарки госслужащим. Это требование установлено на законодательном уровне и исключений для него не существует.

Как пояснили в краевом Роспотребнадзоре, безобидный подарок может послужить причиной серьезного конфликта интересов и поставить под сомнение объективность принимаемых решений госслужащим. Уличенный в получении подарка чиновник рискует потерять доверие коллег и лишиться работы. В некоторых случаях подарок расценивается как взятка. Тогда сотрудника ведомства могут привлечь к уголовной ответственности.