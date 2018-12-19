2018-12-19T08:21:28+03:00
Общество

«Народные учителя» из Хабаровского края прошли обучение в Москве

Повысить квалификацию преподаватели смогли за счет подаренных сертификатов
Ольга КИВА
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«Народные учителя» из Хабаровского края прошли обучение в Москве«Народные учителя» из Хабаровского края прошли обучение в МосквеФото: Правительство Хабаровского края
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Победители акции «Народный учитель» посетили курсы повышения квалификации в Москве. Среди педагогов, которым в свое время вручили сертификаты на обучение, Светлана Попова, воспитатель хабаровского детского сада комбинированного вида № 209 и Александр Назипов, преподаватель Губернаторского авиастроительного колледжа из города Юности. Первая побывала на V Всероссийском съезде работников дошкольного образования, а второй прошел курсы повышения квалификации по оказанию первой помощи в Московском учебном центре федеральной противопожарной службы.

- Во время обучения преподаватели посещали лекции и семинары, встретились с экспертами, узнали о новых образовательных программах, - рассказали в министерстве образования края.

Напомним, акция «Народный учитель» проходила с 6 августа по 6 октября в преддверии выборов губернатора края и мэра Хабаровска. Победителей определяли в четырех номинациях «Дошкольное образование», «Общее образование», «Дополнительное образование детей» и «Профессиональное образование». Каждый из номинантов получил от губернатора края почетную грамоту и сертификат на посещение курсов повышения квалификации в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее обучение прошли педагоги Людмила Бешкарева и Игорь Орлов. Они побывали на Невской образовательной ассамблее.

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