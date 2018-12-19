Гаражный вор умыкнул у хабаровчанина шесть велосипедов и зимнюю резину

19 Дек. 08:44 2018-12-19T08:44:48+03:00

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Полицейские в Хабаровске нашли предполагаемого гаражного вора, который обчистил бокс хабаровчанина. Злоумышленник забрался внутрь через окно, с которого спилил решетки. Ворота он открыл изнутри, подобрав нужный ключ.

- Владелец конструкции заявил о пропаже шести велосипедов, зимней резины и электрогенератора. Сумма ущерба в целом составила порядка 80 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Оперативники взялись за дело и некоторое время спустя задержали подозреваемого в краже. Им оказался 33-летний сосед потерпевшего. В прошлом у мужчины уже были проблемы с законом, правда, тогда он промышлял подделкой документов. Когда фигуранта задержали, он уже успел продать велосипеды в один из комиссионных магазинов, а электрогенератор «толкнул» случайному прохожему на улице.

Против соседа возбудили уголовное дело по статье «Кража». На время расследования мужчина будет находиться на свободе под подпиской о невыезде.