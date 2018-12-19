2018-12-19T09:07:06+03:00
Общество

Печальные итоги подвели по дорожным авариям в Хабаровском крае

Количество происшествий за этот год увеличилось
Ольга КИВА
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Печальные итоги подвели по дорожным авариям в Хабаровском крае ФОТО: Министерство промышленности и транспорта Хабаровского краяПечальные итоги подвели по дорожным авариям в Хабаровском крае ФОТО: Министерство промышленности и транспорта Хабаровского края
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В Хабаровском крае обсудили безопасность дорожного движения. На сегодняшний день выводы в этой области получились весьма печальными. Так, с января по ноябрь 2018 года в регионе произошло 645 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. В результате аварий погибли 54 человека, 619 получили травмы. В целом за 11 месяцев текущего года количество аварий увеличилось, равно как и количества погибших и пострадавших в них людей. Причем чаще всего в аварии попадают жители краевой столицы.

В регионе принимают меры, чтобы обеспечить безопасность на дорогах. Однако, как показывает практика, их недостаточно, чтобы если не сократить показатель, то хотя бы остановить его рост.

- В этом году из краевого бюджета выделили 40 миллионов рублей на обеспечение безопасности дорожного движения, - сообщил Дмитрий Тенетко, председатель комиссии, первый заместитель министра промышленности и транспорта края. – Деньги потратили на обустройство 80 пешеходных переходов, из них 74 распложены вблизи школ. Но этого явно недостаточно.

В крае планируют увеличить финансирование в три раза. Оно понадобится для обустройства 170 пешеходных переходов. Также в рамках усиления безопасности в регионе планируют сделать упор на установку комплексов фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения. Особое внимание собираются уделить железнодорожным переездам. Вскоре составят список ключевых объектов, которые также оснастят приборами слежения.

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