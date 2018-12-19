Виктор Ишаев презентует свою книгу в Хабаровске

19 Дек. 09:24 2018-12-19T09:24:55+03:00

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Хабаровчане смогут посетить презентацию книги «Никто пути пройденного у нас не отберет», написанную первым губернатором края Виктором Ишаевым. На встрече он подробно ответит на вопросы читателей.

Как сообщили организаторы мероприятия, автору не привыкать напрямую общаться с людьми, ведь в периоды губернаторства приходилось отвечать на вопросы дальневосточников в самых неожиданных местах – шахте, на полях, заводских цехах. Своим читателям Ишаев предлагает «остановиться, оглянуться» на события той поры, чтобы понять, что сейчас происходит в стране и регионе. Горожан ждут 25 декабря в 19.00 в «Большом книжном» по адресу: улица Серышева, 31. Вход свободный.

Отметим, что с именем Виктора Ивановича связаны победы и взлеты нашего региона. Большинство жителей до сих пор с благодарностью вспоминают годы, когда он руководил краем.