В Хабаровском крае нашли помещение, незаконно отремонтированное за счет бюджетных денег

19 Дек. 09:57 2018-12-19T09:57:42+03:00

Администрация города Вяземский потратила 105 тысяч рублей на восстановление жилья, не относящегося к муниципальному фонду

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Администрация города Вяземского пережила непростое административное разбирательство. Причиной тому стали деньги, которые городские власти потратили не по назначению. Так, в мэрии решили отремонтировать жилье, не относящееся к муниципальному жилому фонду, на 105 тысяч рублей. Это нарушение прокурор обнаружил во время проверки. Как результат, управленцев обвинили в нецелевом использовании бюджетных средств.

- Администрация оплатила вышеуказанную сумму согласно контракту на выполнение капитального ремонта в жилом помещении в 2017 году. Городским властям внесли представление и обязали их возместить неверно израсходованную сумму, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры края.

Однако только возмещением расходов дело для администрации не закончилось. Орган местного самоуправления также обязали заплатить штраф. Это наказание за совершенное административное правонарушение.