Китайский инвестор собирается построить судоремонтный завод на Камчатке

19 Дек. 10:30 2018-12-19T10:30:59+03:00

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На Камчатке появится новый судоремонтный завод, который построит инвестор из КНР. Возводить производственное здание начнут уже в следующем году. По окончании работ рядом с ним обустроят промышленную зону, состоящую из складских помещений и перерабатывающего предприятия.

Как сообщили в Минвостокразвития, объем инвестиций и количество рабочих мест уточнят в ходе подготовки предпроектной документации. Китайские предприниматели впервые приехали на полуостров в августе. Тогда же они обсудили детали и параметры возможного инвестирования проекта, а также сферы производства, в развитии которых заинтересован регион. Китайскому инвестору пообещали помочь «вписаться» в краевую экономику и реализовать проект.

Напомним, на полуострове уже начали или только начинают работать инвесторы из Кореи, Китая и Франции. Всего в регионе с начала года заключили около 10 соглашений с зарубежными компаниями, выразившими желание реализовать свои проекты на Камчатке.