19 Дек. 11:02 2018-12-19T11:02:35+03:00

Пожар в гараже в Биробиджане: автовладелец случайно спалили машину и сам едва не пострадал Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Мужчина решил погреть авто с помощью электроплиты и даже не заметил, когда случилось возгорание

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Накануне, 18 декабря, пожарные расчеты отправились по вызову на улицу Туркменскую в Биробиджане. Там в одном из гаражей горела машина. Прибывшие огнеборцы увидели, как полыхала передняя часть авто. Пламя удалось оперативно потушить и тем самым спасти соседние боксы от огня. Позже спасатели выяснили, как произошло возгорание.

- Оказалось, что мужчина хотел прогреть машину с помощью обычной электроплитки. Он поставил ее под моторным отсеком и воткнул витку в розетку. Позже он заметил возгорание в моторной части своей машины и вызвал пожарных, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

К счастью, пострадавших в этом происшествии нет. Ущерб от пожара пока оценивают специалисты.

Жителей области убедительно просят соблюдать правила пожарной безопасности. Только так можно уберечь свою жизнь и имущество.