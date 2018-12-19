Дети в Хабаровском крае по закону должны быть дома после 22 часов

19 Дек. 11:44 2018-12-19T11:44:58+03:00

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В Хабаровском крае приняли закон, ограничивающий пребывание детей на улицах в ночное и вечернее время. Авторы идеи полагают, что такая мера обеспечит безопасность жизни детей и охрану их здоровья. Также ограничения должны способствовать профилактике преступлений среди несовершеннолетних.

- В рамках принятого закона детям запрещено будет находиться в общественных местах с 22 до 6 часов местного времени в период с 1 сентября по 31 мая и с 23 до 6 часов местного времени в период с 1 июня по 31 августа. Также во время обсуждения документа предлагали изменить возраст лиц, нахождение которых не допускается в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей вплоть до 18 лет, - рассказали в пресс-службе правительства края.

В силу закон вступит через 10 дней после официального опубликования.