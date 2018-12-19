Туристы из Кореи стали чаще летать в Хабаровск

19 Дек. 12:33 2018-12-19T12:33:28+03:00

Только за десять месяцев этого года краевую столицу посетили больше 36 тысяч гостей из страны утренней свежести

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Хабаровск продолжает укреплять дружеские отношения со своими ближайшими соседями. На этот раз речь пойдет о Южной Кореи. Только за первые десять месяцев этого года краевую столицу посетили больше 36 тысяч иностранных туристов. Это в два с половиной раза больше, чем в прошлом году.

В городе зарегистрировано шесть компаний, учредителями которых являются граждане Южной Кореи. Большая часть из них занимается строительством. Вероятно, что такая благоприятная обстановка для бизнеса и поспособствала увеличению числа туристов в городе.

- В Хабаровске созданы площадки, на которых предприятия могут вести свою деятельность и пользоваться налоговыми преференциями. Также мы сейчас ведем переговоры с одной южнокорейской компанией по строительству газозаправочных станций для пассажирского транспорта, - сказал Сергей Кравчук, градоначальник.

В целом, за последние четыре года поток туристов из Республики Корея в Хабаровск увеличился почти в десять раз.