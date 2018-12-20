Бизнесмены из Сеула присматриваются к потенциалу Хабаровска

СЕГОДНЯ 02:13 2018-12-20T02:53:11+03:00

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Южная Корея заинтересована в экономическом сотрудничестве с Хабаровском. Этот вопрос обсудили на встрече мэр Сергей Кравчук и вице-мэр Сеула Чжин Сон Чжун. Отметим, что в краевой столице создали площадки, на которых предприятия могут вести свою деятельность и пользоваться налоговыми преференциями.

- Сейчас идет только знакомство с инвестиционным потенициалом Хабаровска, - сообщил Чжин Сон Чжун, вице-мэр Сеула. - Если предложения заинтересуют, то в их реализацию вложат деньги.

В краевом центре уже работают шесть компаний, учредителями которых являются корейцы. Большая часть из них занимается строительством. Так, компания «Керёнг» за последние несколько лет возвела два жилых комплекса и сейчас строит еще один. А вот «LS» реализовала проект мусороперегрузочной станции.

- Сейчас идут переговоры с еще одной южнокорейской компанией по строительству газозаправочных станций для пассажирского транспорта, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Добавим, что за последние четыре года и поток туристов из Республики Корея увеличился почти в 10 раз. По данным миграционной службы в 2015 году краевую столицу посетили более четырех тысяч иностранцев, а с начала 2018 в Хабаровске побывало свыше 36 тысяч человек.