2018-12-20T02:30:14+03:00
Политика

Кадровые перестановки произошли в Закдуме Хабаровского края

Финансами будет заниматься Евгения Арефьева, а вопросами ЖКХ - Сергей Сокуренко
Ольга КИВА
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Кадровые перестановки произошли в Закдуме Хабаровского краяКадровые перестановки произошли в Закдуме Хабаровского краяФото: Законодательная дума Хабаровского края
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В Законодательной думе Хабаровского края сообщили о новых назначениях. Так, Евгения Арефьева возглавила постоянный комитет по бюджету, налогам и экономическому развитию. Ранее она была председателем комитета по вопросам строительства, ЖКХ и ТЭК. Теперь же на эту должность назначили Сергея Сокуренко.

- На пост председателя комитета, отвечающего за финансы были претенденты от фракции КПРФ в краевом парламенте, выдвинувшей кандидатуру Александра Громова и от партии «Единая Россия», предложившей кандидатуру Евгении Арефьевой. За второго кандидата проголосовали большинство депутатов, - рассказали в пресс-службе Законодательной думы края.

Сергей Сокуренко ранее занимал должность заместителя председателя комитета по науке, образованию, культуре, спорту и молодежной политике. Вместе с ним на пост председателя комитета по вопросам строительства, ЖКХ и ТЭК претендовал Вадим Воеводин от фракции КПРФ, однако больше половины депутатов отдали свои голоса за кандидата от партии «Единой России».

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