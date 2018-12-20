2018-12-20T02:59:48+03:00
Происшествия

Водолазы обследовали 44,4 тысячи квадратных метров дна в поисках утонувшей машины с людьми в Троицком

Пока поиски не принесли результатов
Александра ШОПЕНКО
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Водолазы обследовали 44,4 тысячи квадратных метров дна в поисках утонувшей машины с людьми в ТроицкомВодолазы обследовали 44,4 тысячи квадратных метров дна в поисках утонувшей машины с людьми в ТроицкомФото: ДВРПСО МЧС России
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В Амуре у села Троицкого продолжаются поиски сына и отца, которые вечером 16 декабря на машине выехали на реку и попали в полынью. Водолазы спускаются на глубину семь-девять метров, но результаты пока нулевые. Поиски осложняются плохой видимостью и сильным течением.

С начала поисковой операции обследовано 44,4 тысячи квадратных метров дна, 42 из них – эхолотом. Работы велись в месте провала автомобиля и ниже по течению. Поиски будут продолжены. С матерью утонувшего ребенка работают психологи. Следователи завели уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России, зимой 2017 года зарегистрировано два случая провала людей и техники под лед. Первый произошел в районе имени Полины Осипенко. Рыбаки выехали на реку Амгунь, лед не выдержал и машина провалилась в холодную воду. Удалось выжить лишь одному рыбаку, двое погибли.

Второй случай произошел в Охотском районе близ села Арка. В воду упали двое мужчин на снегоходе. Погибли оба.

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Появились фото и видео с места поисков людей, утонувших в машине в Троицком

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