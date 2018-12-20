«Умные» колонки в Хабаровском крае обливали краской и пытались сломать

СЕГОДНЯ 03:25 2018-12-20T03:25:18+03:00

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На улице Архиповская падь в Хабаровске проинспектировали использование водоразборных колонок. Жители ближайших домов заключили договоры с муниципальным предприятием и исправно платят за чистую питьевую воду. В год выходит чуть более 700 рублей на человека. На улице Майской тоже есть колонка, правда, за потребление воды здесь рассчитываются не все жители.

- Пока жители частного сектора заключили более 500 договоров на обслуживание. Живущих в этом районе хабаровчан предупреждают, что если они откажутся заключать договоры, то услуга будет считаться невостребованной, колонку демонтируют. Мы полагаем, что еще примерно 50 процентов жителей частного сектора еще не заключили договор на потребление воды, - рассказал Сергей Бойко, начальник службы реализации МУП Хабаровска «Водоканал».

К слову, на улице Партизанской в этом году установили водоразборную колонку нового поколения. Пользоваться ею могут только те, кто заключил договор с предприятием. Оборудование выдает воду только после того, как человек прикладывает «ключ-карту» к устройству. Однако вместо того, чтобы заключить договор и платить за жидкость, некоторые личности обливали «умную» колонку краской, пытались ее сломать. Чтобы уберечь устройство, его оснастили тревожной кнопкой, а рядом установили камеру видеонаблюдения.

В местах несанкционированного потребления воды планируют монтаж еще нескольких «умных» колонок. Уже готовят документацию, необходимую для этого.