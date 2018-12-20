2018-12-20T03:25:18+03:00
Общество

«Умные» колонки в Хабаровском крае обливали краской и пытались сломать

Теперь за оборудованием присматривают с помощью камеры видеонаблюдения
Ольга КИВА
Поделиться:
«Умные» колонки в Хабаровском крае обливали краской и пытались сломать«Умные» колонки в Хабаровском крае обливали краской и пытались сломатьФото: Геннадий БИСЕНОВ
Изменить размер текста:

На улице Архиповская падь в Хабаровске проинспектировали использование водоразборных колонок. Жители ближайших домов заключили договоры с муниципальным предприятием и исправно платят за чистую питьевую воду. В год выходит чуть более 700 рублей на человека. На улице Майской тоже есть колонка, правда, за потребление воды здесь рассчитываются не все жители.

- Пока жители частного сектора заключили более 500 договоров на обслуживание. Живущих в этом районе хабаровчан предупреждают, что если они откажутся заключать договоры, то услуга будет считаться невостребованной, колонку демонтируют. Мы полагаем, что еще примерно 50 процентов жителей частного сектора еще не заключили договор на потребление воды, - рассказал Сергей Бойко, начальник службы реализации МУП Хабаровска «Водоканал».

К слову, на улице Партизанской в этом году установили водоразборную колонку нового поколения. Пользоваться ею могут только те, кто заключил договор с предприятием. Оборудование выдает воду только после того, как человек прикладывает «ключ-карту» к устройству. Однако вместо того, чтобы заключить договор и платить за жидкость, некоторые личности обливали «умную» колонку краской, пытались ее сломать. Чтобы уберечь устройство, его оснастили тревожной кнопкой, а рядом установили камеру видеонаблюдения.

В местах несанкционированного потребления воды планируют монтаж еще нескольких «умных» колонок. Уже готовят документацию, необходимую для этого.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вор-рецидивист ушел из компьютерного клуба в Хабаровске с чужим кошельком
Двухэтажную амбулаторию открыли в селе Ракитное в Хабаровском крае
Взлетевший самолет срочно вернули на аэродром в Южно-Сахалинск из-за разгерметизации салона
Хитрый застройщик в Хабаровске хотел сэкономить миллионы рублей на строительстве подстанции
Беспардонные рыбаки катались на внедорожниках по заповедным хабаровским лесам
Сахалинский бизнесмен построил торговый центр на «дальневосточном гектаре»
Пенсионерка и ее дочь отчаянно добиваются переселения из опасного дома в Николаевске-на-Амуре
В Хабаровском крае пересмотрят систему питания школьников
Пользоваться социальными транспортными картами в Хабаровском крае начнут в июне 2019 года
В Хабаровском крае не хватает больше 10 тысяч рабочих рук
Об успехах хабаровских спортсменов будет напоминать Аллея спортивной славы
Опытный наркоделец из Комсомольска ездил за коноплей в Амурскую область