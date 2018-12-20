Переправу Ванино-Холмск открыли 20 декабря

СЕГОДНЯ 03:54 2018-12-20T03:54:24+03:00

Погода наладилась, суда снова могут отправляться в рейсы

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Сообщение между материком и Сахалином открыли. Паромы снова начали курсировать между Ванино и Холмском. Ограничения сняли сегодня, 20 декабря.

Напомним, что паромную переправу закрыли вчера, 19 декабря из-за циклона, во власти которого оказалось Охотское побережье. Так, на севере Охинского района наблюдались порывы ветра, которые стихли, когда гребень от Сибирского антициклона накрыл Сахалин.

Подробную информацию о работе паромной переправы можно получить по телефонам Сахалинского морского пароходства: (42433) 66208 и (42433) 66-102. По второму номеру телефона звонки принимают в ночное время и выходные дни.

Также жителям Хабаровского края и Сахалинской области напоминают телефоны экстренных служб:

- со стационарного номера – «01»,

- с мобильных телефонов - «101» и «112».

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю - (4212) 41-62-62.

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Сахалинской области - (4242) 72-99-99