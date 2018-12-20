2018-12-20T05:16:32+03:00
Общество

В Хабаровском крае больше не нужно получать разрешение на сбор валежника

Собирать сухие ветки и остатки стволов деревьев по новым правилам начнут в 2019 году
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае больше не нужно получать разрешение на сбор валежникаВ Хабаровском крае больше не нужно получать разрешение на сбор валежникаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Хабаровском крае установили новые правила сбора валежника – сухих веток, остатков стволов деревьев и сучьев, которые лежат на земле. Они появляются в результате естественного отмирания деревьев или повреждения при буреломе, снеговале и из-за вредных организмов. Отныне эти «продукты» считаются недревесными лесными ресурсами, а значит разрешение на их сбор не нужно. Собирать валежник по новым правилам жители Хабаровсокго края начнут с 1 января 2019 года.

- Это мера дополнительной поддержки, особенно актуальна для сельских жителей пожилого возраста. Собирать остатки деревьев можно будет в течение года в неограниченном количестве. В этом есть еще один положительный омент. Неограниченный сбор валежника поможет улучшить санитарную и противопожарную обстановку в лесах, - отметил Валерий Постельник, председатель постоянного комитета Думы по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры.

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