Мошенники, нажившиеся на инсценировках аварий в Хабаровске, заплатят меньше миллиона штрафов

СЕГОДНЯ 05:46 2018-12-20T05:46:14+03:00

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В Хабаровске прошел суд над аферистами, разорявшими страховые компании. Жители краевой столицы придумали устраивать «липовые» аварии, а потом получать за них компенсации. Они все предусмотрели – покупали машины, в том числе и дорогие внедорожники, оформляли КАСКО, устраивали дорожные происшествия, оформляли их как положено, а потом шли в страховую компанию и получали деньги.

- Организовали незаконное дело два хабаровчанина. Одному из них 31 год, он работал инженером в коммерческой компании. Его 34 летний подельник трудился экспедитором-грузчиком. Чтобы у страховых компаний не было подозрений в недобросовестности клиентов, машины оформляли на третьих лиц. К слову, собственницей одной из иномарок значилась супруга 31–летнего фигуранта. Позже выяснилось, что она ничего не знала о «подвигах» своего мужа, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

После аварий аферисты разбирали машины и продавали их по частям. Один из внедорожников злоумышленники умудрились использовать дважды в инсценировке похищения. Хабаровчан уже осудили по статьям «Мошенничество при получении страховых выплат» и «Заведомо ложный донос». Они успели провернуть четыре махинации и заработать порядка пяти миллионов рублей. За это каждому из них придется заплатить по 300 тысяч рублей штрафа. Двум подельникам, которые помогали регистрировать машины, суммы назначили меньше – одному 160 тысяч рублей, другом 90 тысяч рублей.