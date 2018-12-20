В Хабаровском крае разведчики взяли в плен командира условных террористов

СЕГОДНЯ 04:48 2018-12-20T04:48:21+03:00

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В Хабаровском крае прошли учения, основная цель которых была захватить командира условной группы террористов. В тренировке участвовали бойцы из разведывательного подразделения мотострелкового соединения Восточного военного округа. Они организовали засаду на автомобиль командира условной шайки бандитов, которая по легенде промышляла в заданном районе.

- Во время учений разведчики выполнили марш-бросок, а после прибытия на точку стали наблюдать за дорогой, ведущей к узлу связи противника. При этом бойцы продемонстрировали хорошие результаты по установке взрывных устройств направленного действия и маскировке позиций с учетом климатических условий и ландшафта местности, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Результатом тренировки стал плененный командир условных террористов и уничтоженные автомобили сопровождения. Также военные отработали слаженность действий в условиях скоротечного боя и тактические элементы по скрытному отходу. Кроме того, они умело ввели «противника» в заблуждение относительно направления движения и состава группы.