Опытный наркоделец из Комсомольска ездил за коноплей в Амурскую область

СЕГОДНЯ 06:41 2018-12-20T06:41:25+03:00

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Житель города Юности заготовил для себя гашишное масло. Мужчина очень постарался и сам сделал полтора килограмма наркотиков. Однако его усердие не оценили ни полицейские, обнаружившие нарушителя, ни суд, который уже вынес свой приговор.

- Нарушителя задержали, когда он возвращался из Амурской области в Комсомольск на поезде. В соседний регион фигурант ездил, чтобы приготовить гашишное масло из кустов дикорастущей конопли. Готовый продукт мужчина поместил в стеклянную банку и пластиковую бутылку. Употребить собирался сам, так как является наркозависимым человеком, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

В прошлом фигуранта уже были судимости из-за преступлений, связанных с оборотом наркотиков. На сей раз комсомольчанина приговорили к трем с половиной годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.