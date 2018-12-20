СЕГОДНЯ 06:13 2018-12-20T06:13:55+03:00

В Хабаровском крае через МФЦ можно оформить новые услуги для инвалидов, пенсионеров и детей Фото: Правительство Хабаровского края

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В многофункциональных центрах Хабаровского края расширили перечень предоставляемых государственных услуг. Так, среди добавленных - присвоение звания «Ветеран труда», постановка на учет детей, нуждающихся в отдыхе и оздоровлении, в возрасте от четырех до 15 лет. Еще одна услуга связана с обеспечением средствами реабилитации пожилых неработающих граждан без инвалидности, а также инвалидов.

Более подробную информацию по работе центров в этих и других направлениях предоставляют по единому бесплатному телефону 8-800-100-4212.

- В целом в регионе сейчас действуют 16 филиалов, один дополнительный офис и 79 подразделений многофункционального центра. Здесь оказывают 532 услуги, из них 57 федеральных, 101 краевая и 364 муниципальных. Также есть 10 услуг, предоставляемых иными организациями, - рассказали в министерстве информационных технологий и связи Хабаровского края.